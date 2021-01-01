Джинджи (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Лошадка-тинейджер Джинджи устраивается на работу своей мечты — в курьерскую корпорацию «Кейд-экспресс». Компания всегда доставляет посылки вовремя и в любую точку города: от жерла вулкана до морских глубин. Героиня смело берeтся за дело, не подозревая, какие приключения еe ждут.

