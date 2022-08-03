Джинджи. Сезон 1. Серия 1
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Джинджи
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Джинджи (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.42021, Ginji
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лошадка-тинейджер Джинджи устраивается на работу своей мечты — в курьерскую корпорацию «Кейд-экспресс». Компания всегда доставляет посылки вовремя и в любую точку города: от жерла вулкана до морских глубин. Героиня смело берeтся за дело, не подозревая, какие приключения еe ждут.

Страна
США, Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинджи»