WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 151-й сезонДжина Мазани vs Реэйчел Остович
UFC Fight Night Las Vegas 15 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бой в полутяжелом весе стал главным событием турнира. Энтони Смит (#7 в рейтинге) постарался прервать серию поражений в поединке с Дэвином Кларком. Ранее Смит уступил в мае 2020 г. Гловеру Тейшейре и в августе 2020 г. Александру Ракичу.
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