WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 171-й сезонДжиллиан Робертсон vs Тайла Сантос
UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.
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