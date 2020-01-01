Джиллиан Робертсон vs Тайла Сантос
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UFC Fight Night Las Vegas 17
1-й сезон
Джиллиан Робертсон vs Тайла Сантос

UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.

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