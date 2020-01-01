Джи Йон Ким vs Алекса Грассо
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UFC Fight Night Las Vegas 8
1-й сезон
Джи Йон Ким vs Алекса Грассо

UFC Fight Night Las Vegas 8 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Главным событием на UFC Fight Night 175 в Лас-Вегасе стал бой между бывшим претендентом на пояс чемпиона в полутяжeлом весе Энтони Смитом и Александром Ракичем.

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