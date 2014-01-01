Джейми Оливер: Супер еда. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Джейми Оливер: Супер еда
1-й сезон
6-я серия

Джейми Оливер: Супер еда (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2014, Jamie's Super Food
Документальные, ТВ-шоу12+

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Сюжет

Джейми Оливер готовит дневной рацион, состоящий из вкуснейших блюд: идеально сбалансированные аппетитные порции, которые обеспечат всеми необходимыми элементами.

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Рейтинг

7.3 IMDb