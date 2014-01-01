Джейми Оливер: Супер еда (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2014, Jamie's Super Food
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джейми Оливер готовит дневной рацион, состоящий из вкуснейших блюд: идеально сбалансированные аппетитные порции, которые обеспечат всеми необходимыми элементами.
Сериал Джейми Оливер: Супер еда 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.3 IMDb