Джейми Оливер: Продолжаем готовить (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.32020, Jamie: Keep Cooking and Carry On
ТВ-шоу, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Джейми делится некоторыми из своих невероятных рецептов, которые помогут эффективно использовать продукты. У него в запасе есть идеи, как максимально экономно использовать скопившиеся в кладовых и холодильниках продукты, чтобы приготовить вкусные и питательные блюда из самых простых ингредиентов, и чем можно их заменить.
Сериал Джейми Оливер: Продолжаем готовить 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Зарубежные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb