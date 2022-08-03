Джейми Оливер: Продолжаем готовить. Серия 18
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Джейми Оливер: Продолжаем готовить
1-й сезон
18-я серия

Джейми Оливер: Продолжаем готовить (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

9.32020, Jamie: Keep Cooking and Carry On
Реалити - шоу18+

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О сериале

Джейми делится некоторыми из своих невероятных рецептов, которые помогут эффективно использовать продукты. У него в запасе есть идеи, как максимально экономно использовать скопившиеся в кладовых и холодильниках продукты, чтобы приготовить вкусные и питательные блюда из самых простых ингредиентов, и чем можно их заменить.

Страна
Великобритания
Жанр
Реалити - шоу
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.1 IMDb