Джейми Оливер: Готовим вместе (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Джейми возвращается к своим зрителям в новом цикле кулинарных передач, построенном на трeх основных «ингредиентах»: семье, друзьях и еде. В каждом выпуске легендарный шеф на своей кухне будет делиться рецептами блюд, которые в тарелке создают волшебство, готовятся за минуты, удивляют до глубины души и влюбляют навсегда. Зрители узнают о новых идеях для превосходного барбекю, идеального пикника, зажигательного вечера в ритме танго и тако, затейливого расслабленного бранча с «изюминкой» и роскошного вечера, наполненного ароматом карри — у Джейми в запасе богатый арсенал советов и кулинарных лайфхаков на любой случай.

