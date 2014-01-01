Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого. Сезон 2. Серия 4
Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого
2-й сезон
4-я серия

Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2014, Save With Jamie
Документальный, ТВ-шоу12+

О сериале

Джейми Оливер продолжает свою просветительскую деятельность, цель которой — приучить людей питаться вкусно, полезно и недорого. Харизматичный повар научит делать правильный выбор в магазине, а также правильно распоряжаться своим временем и бюджетом.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb