Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого
2-й сезон
1-я серия

Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2014, Save With Jamie
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джейми Оливер продолжает свою просветительскую деятельность, цель которой — приучить людей питаться вкусно, полезно и недорого. Харизматичный повар научит делать правильный выбор в магазине, а также правильно распоряжаться своим временем и бюджетом.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb