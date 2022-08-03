Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2014, Save With Jamie
Документальный12+
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О сериале
Джейми Оливер продолжает свою просветительскую деятельность, цель которой — приучить людей питаться вкусно, полезно и недорого. Харизматичный повар научит делать правильный выбор в магазине, а также правильно распоряжаться своим временем и бюджетом.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb