Джетт (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.52019, Jett
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Авантюрный многосерийный триллер с Карлой Гуджино и Джанкарло Эспозито о знаменитой преступнице, которой предстоит «последнее дело» на Кубе. Дэйзи «Джетт» Ковальски — бывшая воровка, которая только недавно вышла из тюрьмы. Теперь она надеется больше времени проводить с дочерью, но известный гангстер Чарли Бодлер настаивает, чтобы она напоследок взялась за не самую простую работу — украсть бесценное кольцо из сейфа видного мафиози в Гаване. Для этого Джетт нужно вызволить из заточения ее старого партнера и любовника Куинна. Ковальски справляется с этой задачей и почти идеально выполняет свою часть сделки. Но запущенная в результате цепочка событий ставит под угрозу как ее собственную жизнь, так и жизни ее близких.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СГРежиссёр
Себастьян
Гутьеррес
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
Елена
Анайя
- МААктёр
Майкл
Аронов
- ГЯАктриса
Гайте
Янсен
- Актёр
Гил
Беллоуз
- КБАктёр
Кристофер
Бакус
- ДУАктёр
Джентри
Уайт
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- ВМАктриса
Вайолет
Макгроу
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- СГСценарист
Себастьян
Гутьеррес
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Карла
Гуджино
- СГПродюсер
Себастьян
Гутьеррес
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- КФОператор
Кале
Фино