Джетт (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Авантюрный многосерийный триллер с Карлой Гуджино и Джанкарло Эспозито о знаменитой преступнице, которой предстоит «последнее дело» на Кубе. Дэйзи «Джетт» Ковальски — бывшая воровка, которая только недавно вышла из тюрьмы. Теперь она надеется больше времени проводить с дочерью, но известный гангстер Чарли Бодлер настаивает, чтобы она напоследок взялась за не самую простую работу — украсть бесценное кольцо из сейфа видного мафиози в Гаване. Для этого Джетт нужно вызволить из заточения ее старого партнера и любовника Куинна. Ковальски справляется с этой задачей и почти идеально выполняет свою часть сделки. Но запущенная в результате цепочка событий ставит под угрозу как ее собственную жизнь, так и жизни ее близких.

