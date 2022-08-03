Джессика Джонс. Сезон 2. Серия 7
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Джессика Джонс
2-й сезон
7-я серия

Джессика Джонс (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

7.92018, Jessica Jones
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джессика Джонс»