Джессика Джонс (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.



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