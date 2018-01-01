Джессика Джонс. Сезон 2. Серия 2
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Джессика Джонс (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.92018, Jessica Jones
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джессика Джонс»