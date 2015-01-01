Джессика Джонс. Сезон 1. Серия 10
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10-я серия

Джессика Джонс (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.92015, Jessica Jones
Фантастика, Криминал18+

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О сериале

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джессика Джонс»