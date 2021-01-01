WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 311-й сезонДжереми Стивенс vs Матеуш Гамрот
UFC Fight Night Las Vegas 31 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
В главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 26 Тиаго Мойзез (#14 рейтинга) поборолся за победу с #9 легкого дивизиона Исламом Махачевым, идущим на серии из семи побед.
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