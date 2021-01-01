Джерад Гордон vs Дэнни Чавез
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 19
UFC Fight Night Las Vegas 19
Джерад Гордон vs Дэнни Чавез

UFC Fight Night Las Vegas 19 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный бой турнира состоялся между тяжеловесами Кeртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Деррик Льюис шeл на серии из трех побед, Кeртис Блэйдс сражался за пятую.

Сериал Джерад Гордон vs Дэнни Чавез 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг