WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 19UFC Fight Night Las Vegas 19Джерад Гордон vs Дэнни Чавез
UFC Fight Night Las Vegas 19 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главный бой турнира состоялся между тяжеловесами Кeртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Деррик Льюис шeл на серии из трех побед, Кeртис Блэйдс сражался за пятую.
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