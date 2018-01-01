WinkСериалыДжентльмен-шоу1-й сезон12-я серия
Джентльмен-шоу (сериал, 1991) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
7.51991, Джентльмен-шоу. Сезон 1. Серия 12
Комедия, ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Джентльмен-шоу» — юмористическое телевизионное шоу, основанное участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб Одесских Джентльменов» вскоре после победы в первом, после 15-летнего перерыва, сезоне возрожденного КВН 1986-87 годов.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск