Джентльмен-шоу (сериал, 1991) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

«Джентльмен-шоу» — юмористическое телевизионное шоу, основанное участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб Одесских Джентльменов» вскоре после победы в первом, после 15-летнего перерыва, сезоне возрожденного КВН 1986-87 годов.



Сериал Джентльмен-шоу 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.