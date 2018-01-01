Джентльмен-шоу (сериал, 1991) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Джентльмен-шоу. Сезон 1. Серия 12
Джентльмен-шоу
1-й сезон
12-я серия

Комедия, ТВ-шоу18+

О сериале

«Джентльмен-шоу» — юмористическое телевизионное шоу, основанное участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб Одесских Джентльменов» вскоре после победы в первом, после 15-летнего перерыва, сезоне возрожденного КВН 1986-87 годов.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

