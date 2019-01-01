Тестовый Джентльмен Джек (qa) (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Актуальный исторический сериал про британскую аристократку Анну Листер, которая в начале XIX века изучала строительство, вела собственный бизнес, одевалась в чeрное и открыто высмеивала клише про «настоящих леди», за что и получила прозвище «Джентльмен Джек».



