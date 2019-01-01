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Тестовый Джентльмен Джек (qa)
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Тестовый Джентльмен Джек (qa) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Gentleman Jack
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Актуальный исторический сериал про британскую аристократку Анну Листер, которая в начале XIX века изучала строительство, вела собственный бизнес, одевалась в чeрное и открыто высмеивала клише про «настоящих леди», за что и получила прозвище «Джентльмен Джек».

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

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