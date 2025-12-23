Джек Ричер (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Гвозди бы делать из этого человека. Криминальный боевик «Джек Ричер» — сериал, основанный на романах английского писателя Ли Чайлда о бывшем военном полицейском.
Высокий, сильный, молчаливый и практически неуязвимый Джек Ричер странствует по Соединенным Штатам и снова и снова попадает в переделки с криминальным душком. Знакомство с жителями городка Маргрейв, штат Джорджия, самого начала не задалось: едва Джек сел перекусить в местной забегаловке, как его арестовали по подозрению в совершении убийства. Мужчина быстро доказывает собственную невиновность, а потом предлагает полицейским найти истинных убийц. Разумеется, банальное на первый взгляд преступление быстро обрастает нюансами, и вот уже Джек находится в центре заговора, где есть и коррупция, и большие деньги, и целая серия смертей.
По духу это почти олдскульный боевик о герое, который не любит говорить, но замечательно дерется. Если вам нравится, когда хороший парень избивает десятки парней похуже, и одним движением брови разбивает сердца красивых женщин, смотреть «Джек Ричер» — дело, не требующее отлагательств.
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кэрол
Бенкер
- ДХРежиссёр
Джулиан
Холмс
- РМАктёр
Роберто
Монтесинос
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- ДБАктёр
Джонни
Берхтольд
- СКАктриса
Соня
Кэссиди
- ФКАктёр
Фердинанд
Кингсли
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- ШСАктёр
Шон
Сайпос
- МСАктриса
Мария
Стэн
- МГАктёр
Малкольм
Гудвин
- ССАктриса
Серинда
Свон
- НССценарист
Ник
Сантора
- ЛЧСценарист
Ли
Чайлд
- СССценарист
Скотт
Салливан
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ЛЧПродюсер
Ли
Чайлд
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ЭСМонтажёр
Эрик
Сибёрн
- ТМКомпозитор
Тони
Моралес