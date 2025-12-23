WinkСериалыДжек Ричер1-й сезон8-я серия
Джек Ричер (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.62022, Джек Ричер. Сезон 1. Серия 8
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джек Ричер, бывший майор военной полиции, посещает небольшой городок, где его арестовывают по подозрению в убийстве. Вскоре местные полицейские понимают, что этот здоровяк с опасной внешностью совсем не тот, кого они ищут, и Ричер предлагает им помощь в поисках настоящих убийц.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- КБРежиссёр
Кэрол
Бенкер
- ДХРежиссёр
Джулиан
Холмс
- РМАктёр
Роберто
Монтесинос
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- ДБАктёр
Джонни
Берхтольд
- СКАктриса
Соня
Кэссиди
- ФКАктёр
Фердинанд
Кингсли
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- ШСАктёр
Шон
Сайпос
- МСАктриса
Мария
Стэн
- МГАктёр
Малкольм
Гудвин
- ССАктриса
Серинда
Свон
- НССценарист
Ник
Сантора
- ЛЧСценарист
Ли
Чайлд
- СССценарист
Скотт
Салливан
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ЛЧПродюсер
Ли
Чайлд
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ЭСМонтажёр
Эрик
Сибёрн
- ТМКомпозитор
Тони
Моралес