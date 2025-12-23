Джек Ричер. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Джек Ричер
1-й сезон
3-я серия

Джек Ричер (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.92022, Джек Ричер. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джек Ричер, бывший майор военной полиции, посещает небольшой городок, где его арестовывают по подозрению в убийстве. Вскоре местные полицейские понимают, что этот здоровяк с опасной внешностью совсем не тот, кого они ищут, и Ричер предлагает им помощь в поисках настоящих убийц.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Ричер»