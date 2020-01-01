UFC Fight Night Las Vegas 16 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Марвин Веттори, #13 в рейтинге средневесов UFC, является бывшим чемпионом Venator FC в полусреднем весе. В главном бою турнира он встретился с Джеком Херманссоном, занимающим четвертую строчку рейтинга в среднем весе.



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