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UFC Fight Night Las Vegas 27 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Поединок в легчайшем весе между Робом Фонтом (#3 рейтинга) и Коди Гарбрандтом (#4 рейтинга) возглавил турнир. Роб Фонт идет на серии из трех побед, но свое последнее поражение он потерпел от Рафаэля Ассунсао, которого Коди Гарбрандт отправил в нокаут во втором раунде.
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