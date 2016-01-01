Джек Айриш (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Джеку Айришу поступает звонок от бывшего клиента Дэнни МакКиллопа. Не желая брать на себя груз чужих проблем, Джек просто игнорирует этот звонок. Позже при загадочных обстоятельствах Дэнни погибает, и любопытство берет верх над Айришем — он начинает частное расследование гибели своего клиента.



