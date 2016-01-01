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Джек Айриш (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Jack Irish
Детективы, Зарубежные18+

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Сюжет

Джеку Айришу поступает звонок от бывшего клиента Дэнни МакКиллопа. Не желая брать на себя груз чужих проблем, Джек просто игнорирует этот звонок. Позже при загадочных обстоятельствах Дэнни погибает, и любопытство берет верх над Айришем — он начинает частное расследование гибели своего клиента.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Айриш»

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