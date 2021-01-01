Джаред Каннонир vs Келвин Гастелум
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UFC Fight Night Las Vegas 34
1-й сезон
Джаред Каннонир vs Келвин Гастелум

UFC Fight Night Las Vegas 34 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой с среднем весе между Джаредом Каннониром (#3 рейтинга) и Келвином Гастелумом (#9 рейтинга) стал главным событием вечера. Оба бойца пытаются реабилитироваться после поражения от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.

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Жанр
Спорт
Время
84 мин / 01:24

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