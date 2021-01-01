UFC 260 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Стипе Миочич, чемпион UFC, защищал свой титул в главном бое турнира UFC 260. Его соперником стал Фрэнсис Нганну (#1 дивизиона), идущий на серии из четырех побед. Ранее, на UFC 220, Миочич одержал победу над Нганну, установив рекорд по количеству защит титула в тяжeлом весе.



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