На уроке учащиеся познакомятся с сюжетом и композицией рассказа Олдриджа Последний дюйм, в ходе анализа дадут характеристику главным героям и сделают вывод об основной идее и проблематике рассказа.



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