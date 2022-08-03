WinkДетям7 класс. ЛитератураЗарубежная литература XX векаДж. Олдридж. Последний дюйм
7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн
6.02020, Дж. Олдридж. Последний дюйм
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке учащиеся познакомятся с сюжетом и композицией рассказа Олдриджа Последний дюйм, в ходе анализа дадут характеристику главным героям и сделают вывод об основной идее и проблематике рассказа.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!