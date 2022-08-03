Дж. Олдридж. Последний дюйм
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Детям
7 класс. Литература
Зарубежная литература XX века
Дж. Олдридж. Последний дюйм

7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн

6.02020, Дж. Олдридж. Последний дюйм
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке учащиеся познакомятся с сюжетом и композицией рассказа Олдриджа Последний дюйм, в ходе анализа дадут характеристику главным героям и сделают вывод об основной идее и проблематике рассказа.

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Жанр
Образовательные
Время
19 мин / 00:19

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