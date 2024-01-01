Дюна: Пророчество. Сезон 1. Серия 1
Дюна: Пророчество (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фантастика, Боевик18+

О сериале

Орден «Бене Гессерит» — тайное женское сообщество было создано после Великого джихада. Благодаря неустанным тренировкам тела и разума, члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества. Секретная, но мощная сила, «Бене Гессерит» с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисатца Хадераха — суперментата, живой компьютер, наделённый пророческими способностями. Для этого орден желает контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной, а также влиять и вовремя реагировать на различного рода события.

США, Канада, Венгрия
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

