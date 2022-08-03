4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Дыхательная система человека
4 класс. Окружающий мир
Человеческий организм
Дыхательная система человека

4 класс. Окружающий мир

Дыхательная система человека
Мы продолжаем открывать тайны нашего организма. На этом уроке мы найдем ответы на вопросы: как устроена наша дыхательная система, какие органы входят в ее состав, как они работают и кто управляет нашей дыхательной системой, и другие. Поговорим о механизме дыхания человека и вреде курения.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

