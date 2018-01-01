Дыхание стретчинга (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Эффективность растяжки во многом зависит от нашего дыхания. В методике стретчинга все движения сочетаются с ритмом дыхания. Ведущие программы дают упражнения на дыхание, чтобы ваша растяжка была наиболее эффективной.



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