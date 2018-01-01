WinkСериалыДыхание стретчинга1-й сезон10-я серия
Дыхание стретчинга (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.82018, Breathing stretching
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Эффективность растяжки во многом зависит от нашего дыхания. В методике стретчинга все движения сочетаются с ритмом дыхания. Ведущие программы дают упражнения на дыхание, чтобы ваша растяжка была наиболее эффективной.
Сериал Дыхание стретчинга 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.