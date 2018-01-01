Дыхание стретчинга. Серия 10
Wink
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Дыхание стретчинга
1-й сезон
10-я серия

Дыхание стретчинга (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.82018, Breathing stretching
ТВ-шоу12+

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О сериале

Эффективность растяжки во многом зависит от нашего дыхания. В методике стретчинга все движения сочетаются с ритмом дыхания. Ведущие программы дают упражнения на дыхание, чтобы ваша растяжка была наиболее эффективной.

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Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

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