Дьяволы (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.72020, Devils
Триллер, Драма18+
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О сериале
Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор внушительных масштабов. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.
СтранаВеликобритания, Италия, Франция
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb