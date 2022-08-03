Дьяволы. Сезон 1. Серия 7
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Дьяволы
1-й сезон
7-я серия

Дьяволы (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.72020, Devils
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор внушительных масштабов. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.

Страна
Великобритания, Италия, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb