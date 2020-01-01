Дьяволы. Сезон 1. Серия 5
Сериалы
Дьяволы
1-й сезон
5-я серия

Дьяволы (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, Devils
Триллер, Драма18+

О сериале

Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор внушительных масштабов. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.

Сериал Дьяволы 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb