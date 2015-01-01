Дяхан (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 3
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Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон
3-я серия

Дяхан (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2015) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.02015, Дяхан (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 3
Комедии18+

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Сюжет

Комедийный сериал с фирменным английским юмором и остроумной озвучкой по версии Кураж-Бамбей. Незадачливому музыканту Энди хронически не везет. Личная жизнь не складывается, карьера не продвигается. В свободное от случайных заработков время он просиживает диван и особо ни на что не надеется. Как вдруг в его жизнь врывается не по годам серьезный и деятельный племянник двенадцати лет.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)»