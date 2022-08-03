Дяхан (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дяхан (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 4
Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
4-я серия

Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедийный сериал с фирменным английским юмором и остроумной озвучкой по версии Кураж-Бамбей. Незадачливому музыканту Энди хронически не везет. Личная жизнь не складывается, карьера не продвигается. В свободное от случайных заработков время он просиживает диван и особо ни на что не надеется. Как вдруг в его жизнь врывается не по годам серьезный и деятельный племянник двенадцати лет.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

