WinkСериалыДядюшка Бак1-й сезон7-я серия
Дядюшка Бак (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2016, Uncle Buck
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
4.8 IMDb
- Режиссёр
Реджинальд
Хадлин
- РКРежиссёр
Райан
Кейс
- ФГРежиссёр
Фред
Госс
- СЛРежиссёр
Стэн
Лэтэн
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- ИБАктриса
Иман
Бенсон
- СШАктёр
Сайид
Шахиди
- АКАктриса
Аалира
Колдуэлл
- Актриса
Ниа
Лонг
- ПАктриса
Пернилла
- ТТАктёр
Тони
Т. Робертс
- КМАктриса
Кэш
Мелвин
- ББСценарист
Брайан
Брэдли
- СКСценарист
Стивен
Крегг
- ЭФСценарист
Элисон
Фаус
- ДХСценарист
Дэвид
Хемингсон
- ФБПродюсер
Франко
Барио
- ББПродюсер
Брайан
Брэдли
- СКПродюсер
Стивен
Крегг
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- МБХудожница
Марисса
Борсетто
- ДБХудожница
Джули
Болдер
- ДРМонтажёр
Джеймс
Ренфро
- КАКомпозитор
Кристофер
А. Ли