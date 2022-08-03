Wink
Сериалы
Дядюшка Бак
1-й сезон
7-я серия

Дядюшка Бак (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2016, Uncle Buck
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главному герою приходится учиться, как вести себя по-взрослому, когда на его попечении оказываются племянники...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дядюшка Бак»