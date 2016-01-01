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Дядюшка Бак
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Дядюшка Бак (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Uncle Buck
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главному герою приходится учиться, как вести себя по-взрослому, когда на его попечении оказываются племянники...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дядюшка Бак»

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