Дядюшка Ау. Серия 3
Wink
Детям
Дядюшка Ау
1-й сезон
3-я серия

Дядюшка Ау (мультсериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.01979, Дядюшка Ау. Серия 3
Мультсериалы0+

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О сериале

В первом фильме из серии о волшебном лесном человечке зритель знакомится с Дядюшкой Ау, который спорит с собственным отражением в зеркале, принимает ванну, а также знакомится с девочкой Риммой, еe друзьями, и даже приходит к ней на день рождения.

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb