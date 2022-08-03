В первом фильме из серии о волшебном лесном человечке зритель знакомится с Дядюшкой Ау, который спорит с собственным отражением в зеркале, принимает ванну, а также знакомится с девочкой Риммой, еe друзьями, и даже приходит к ней на день рождения.

