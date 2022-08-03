Двойник. Сезон 2. Серия 1
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Двойник (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2018, Counterpart
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главный герой фантастического сериала, скромный клерк Говард Силк внезапно узнает, что корпорация, в которой он трудится много лет, является тайной организацией. В подвалах конторы находится дверь в параллельный мир, где Говард встречает точную копию себя, но отнюдь не с робким характером.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойник»