Двойник (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2017, Counterpart
Фантастика, Триллер18+
О сериале
Главный герой фантастического сериала, скромный клерк Говард Силк внезапно узнает, что корпорация, в которой он трудится много лет, является тайной организацией. В подвалах конторы находится дверь в параллельный мир, где Говард встречает точную копию себя, но отнюдь не с робким характером.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
