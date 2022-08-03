WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в середине – второй половине XVIII в.Дворцовые перевороты в России. Политическая история 1725 - 1762 гг.
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 10 серия 1 смотреть онлайн
6.52020, Дворцовые перевороты в России. Политическая история 1725 - 1762 гг.
Образовательные18+
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О сериале
Эпоха дворцовых переворотов это период с 1725 по 1762 гг., когда в России после смерти Петра I сменилось несколько правителей в результате государственных заговоров и действий гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими соратниками Петра. К власти последовательно приходили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна с сыном Иваном Антоновичем VI, Елизавета Петровна, и, наконец, Петр III. Правили они с разной степенью осознанности, вовлеченности в государственный процесс и неодинаково по времени. На данном уроке вы узнаете обо всех этих событиях более подробно.
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