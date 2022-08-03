Эпоха дворцовых переворотов это период с 1725 по 1762 гг., когда в России после смерти Петра I сменилось несколько правителей в результате государственных заговоров и действий гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими соратниками Петра. К власти последовательно приходили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна с сыном Иваном Антоновичем VI, Елизавета Петровна, и, наконец, Петр III. Правили они с разной степенью осознанности, вовлеченности в государственный процесс и неодинаково по времени. На данном уроке вы узнаете обо всех этих событиях более подробно.



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