Двое против смерти. Серия 3
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Двое против смерти (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62016, Двое против смерти. Серия 3
Мелодрамы16+

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Сюжет

Вик и Лера встретились и полюбили друг друга в тот момент, когда им обоим осталось жить считаные недели. Спасти жизнь Леры может дорогостоящая операция, на которую у родителей девушки нет денег. А спасти Вика — донорские органы Леры. У них одна редкая группа крови. Но молодые люди думают только о любви и не признаются друг другу, что больны. Родители Вика делают все, чтобы семья Леры не смогла найти денег на лечение.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двое против смерти»

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