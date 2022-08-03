Двое против смерти (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Двое против смерти. Серия 12
Двое против смерти
1-й сезон
12-я серия

Мелодрама16+

О сериале

Вик и Лера встретились и полюбили друг друга в тот момент, когда им обоим осталось жить считаные недели. Спасти жизнь Леры может дорогостоящая операция, на которую у родителей девушки нет денег. А спасти Вика — донорские органы Леры. У них одна редкая группа крови. Но молодые люди думают только о любви и не признаются друг другу, что больны. Родители Вика делают все, чтобы семья Леры не смогла найти денег на лечение.

