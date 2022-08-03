Двое над пропастью. Серия 2
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Двое над пропастью
1-й сезон
2-я серия
7.22020, Двое над пропастью. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+

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Двое над пропастью (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Рита Кушнир совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни — лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. В один прекрасный вечер девушка поднимается на крышу своего дома, где размышляет о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже — Иван хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. И с этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
48 мин / 00:48

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Актёры и съёмочная группа сериала «Двое над пропастью»