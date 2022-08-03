7.22020, Двое над пропастью. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+
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Двое над пропастью (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Рита Кушнир совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни — лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. В один прекрасный вечер девушка поднимается на крышу своего дома, где размышляет о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже — Иван хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. И с этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар.
Рейтинг
- Режиссёр
Роман
Полянский
- Актриса
Виктория
Литвиненко-Ясиновская
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актёр
Павел
Харланчук
- АГАктриса
Алина
Гросу
- АМАктриса
Алла
Масленникова
- Актёр
Александр
Наумов
- АСАктёр
Алексей
Сморигин
- ВМАктёр
Владислав
Мамчур
- ВГАктёр
Вячеслав
Гиндин
- ВДАктёр
Вячеслав
Дудко
- ЛМСценарист
Лилия
Молодецкая
- МРСценарист
Марина
Радык
- ДШСценарист
Диляра
Шкурко
- Сценарист
Оксана
Калитюк
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- ДТХудожница
Диана
Тодоратьева
- АШОператор
Александр
Шилов
- МБОператор
Максим
Баев
- АПКомпозитор
Андрей
Пономарев