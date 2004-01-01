Два с половиной человека. Сезон 2. Серия 20
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Два с половиной человека
2-й сезон
20-я серия

Два с половиной человека (сериал, 2004) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

9.62004, Two and a Half Men
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Закоренелый холостяк Чарли и его брат Алан, недавно разошедшийся с женой, живут под одной крышей. Чарли постоянно заводит любовные интрижки, а Алан всеми силами пытается от него не отстать. В свободное от амурных приключений время братья воспитывают десятилетнего сынишку Алана Джейка...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два с половиной человека»