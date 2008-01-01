Дурнушка Бетти (сериал, 2008) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Дурнушка Бетти
3-й сезон
7-я серия

2008, Ugly Betty
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За основу этого американского цикла, взята колумбийская «мыльная опера» «Я — Бетти, страшилка». Сериал рассказывает о внешне непривлекательной и неуклюжей девушке, которая устраивается работать в компанию, связанную с миром моды.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

