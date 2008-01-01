WinkСериалыДурнушка Бетти3-й сезон1-я серия
Дурнушка Бетти (сериал, 2008) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
2008, Ugly Betty
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
За основу этого американского цикла, взята колумбийская «мыльная опера» «Я — Бетти, страшилка». Сериал рассказывает о внешне непривлекательной и неуклюжей девушке, которая устраивается работать в компанию, связанную с миром моды.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВНРежиссёр
Виктор
Нелли мл.
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хейман
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- АФАктриса
Америка
Феррера
- Актёр
Эрик
Мэбиас
- ТПАктёр
Тони
Плана
- АОАктриса
Ана
Ортис
- БНАктриса
Беки
Ньютон
- МЮАктёр
Майкл
Юри
- МИАктёр
Марк
Инделикато
- ВУАктриса
Ванесса
Уильямс
- ДЛАктриса
Джудит
Лайт
- Актриса
Эшли
Дженсен
- СХСценарист
Сильвио
Хорта
- ФГСценарист
Фернандо
Гаитан
- ШРСценарист
Шила
Р. Лоуренс
- Продюсер
Сальма
Хайек
- СХПродюсер
Сильвио
Хорта
- ШРПродюсер
Шила
Р. Лоуренс
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- РБОператор
Росс
Берриман
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил
- ФКомпозитор
Фаун